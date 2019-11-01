РИАМО - 1 ноя. АО «Мосэнергосбыт» объявляет уникальную акцию «Пени исчезают в полночь», участникам которой при выполнении всех условий будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату электроэнергии, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Акция стартует в пятницу и продлится до 31 декабря. Необходимо своевременно оплатить счета за электроэнергию за октябрь и ноябрь 2019 года, включая всю сумму задолженности за предыдущие периоды, а также в период с 15 по 26 декабря любым доступным способом передать в «Мосэнергосбыт» показания приборов учета электроэнергии.

«Если клиент добровольно оплатит начисленные пени во время проведения акции, то эта сумма будет учтена в счет оплаты электроэнергии будущих периодов. Если же пени были оплачены до 1 ноября 2019 года или же в их отношении есть решение суда о взыскании в пользу АО «Мосэнергосбыт», то акция на них не распространяется», – говорится в сообщении.

Итоги акции подведут с 10 по 31 января 2020 года. При выполнении всех обозначенных условий потребители получат квитанции за январь с аннулированными пенями.

«Только за 10 месяцев 2019 года гражданам-должникам Московского региона в качестве пени за просрочку платежей было начислено порядка 250 миллионов рублей. Это внушительная сумма, и «Мосэнергосбыт» впервые в своей истории решил простить ее часть клиентам, которые выполнят простые действия: оплатят электроэнергию и передадут показания счетчика», – отметил директор по работе с дебиторской задолженностью АО «Мосэнергосбыт» Сергей Кюрегян.

Он подчеркнул, что это не ежегодная, а разовая акция, второй такой в ближайшее время не планируется.