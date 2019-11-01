РИАМО - 1 ноя. «Ласточки» на Московском центральном кольце в октябре перевезли 14,3 миллиона пассажиров, что на 13,2% больше, чем в октябре 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Самыми популярными станциями стали «Площадь Гагарина» (более 1,3 миллиона пассажиров), «Ботанический сад» (822 тысячи) и «Кутузовская» (826 тысяч). С начала года МЦК перевезло более 120,3 миллиона человек (+14,2% к уровню прошлого года)», — говорится в сообщении.

Планируется, что в конце ноября на МЦК поезда будут курсировать каждые 4 минуты в часы пик и каждые 8 минут – в остальное время. Это позволит увеличить объем движения в будни на 37%. Для того чтобы перейти на новый режим движения, РЖД реконструируют инфраструктуру и строят новые объекты для обслуживания дополнительных поездов. Компания закупила девять дополнительных «Ласточек», увеличив парк электропоездов МЦК до 51 состава.

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