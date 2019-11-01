РИАМО - 1 ноя. Вечером в пятницу заторы на дорогах столицы оцениваются в девять баллов из десяти возможных, затруднения отмечены на кольцевых магистралях и в центре мегаполиса, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В пробках встала внешняя сторона МКАД в районе Химок, Красногорска, на юго-западе и юго-востоке, внутренняя сторона магистрали загружена на северо-западе, юге и юго-востоке. Третье транспортное кольцо и Садовое также загружены.

Отмечаются пробки в центре города: на Бульварном кольце, набережных Москвы-реки, Яузы и Водоотводного канала, у станций метро «Кузнецкий мост» и «Библиотека имени Ленина».

К 19:00 ожидается снижение загруженности столичных улиц до семи баллов. Свободными дороги станут к 22:00 (два балла).