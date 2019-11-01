РИАМО - 1 ноя. В пятницу завершился сезон продажи бахчевых культур, в течение которого жители приобрели около 6 тысяч тонн арбузов и дынь в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Сегодня в Московской области официально завершился сезон реализации бахчевых культур, который продлился три месяца. За сезон было реализовано 5,7 тысячи тонн арбузов и дынь. Речь идет только об отдельно стоящих точках бахчевых развалов», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В этом году на территории Подмосковья в 48 городских округах осуществляли торговлю 435 точек, что на 81 точку больше по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество точек продаж располагалось в городских округах: Балашиха, Щелково, Мытищи, Подольск и в Одинцовском городском округе.

«Благодаря совместным усилиям муниципалитетов и контрольных органов в этом году количество незаконных точек сезонной торговли заметно сократилось - по сравнению с прошлым годом на 7%. Предприниматели стали более осознано подходить к вопросам ведения бизнеса», - отметил Посаженников.

Продукцию реализовывали преимущественно предприниматели, зарегистрированные на территории Московской области – порядка 90%, остальные – предприниматели из Калужской, Волгоградской, Астраханской областей.

Продажу осуществляли на 120 розничных рынках, на ярмарках, а также в 19,614 тысячи розничных магазинах, помимо сезонных нестационарных торговых объектов на территории Московской области.

В специализированных точках традиционно был представлен фиксированный ассортимент из трех позиций: арбуз, цена которого начиналась от 30 рублей за килограмм, дыня «Торпеда» - от 50 рублей, дыня «Колхозница» от 30 рублей за килограмм.