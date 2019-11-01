РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 ноя. Премьера оперы «Евгений Онегин» с участием школьников Балашихи вместе с артистами ведущих театров Москвы запланирована на февраль 2020 года в рамках проекта «Опера в миниатюре – помощь школе в воспитании гармоничной личности», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Проект «Опера в миниатюре – помощь школе в воспитании гармоничной личности» организован с целью популяризации классической музыки среди младшего поколения. В нем примут участие дети из музыкальных и общеобразовательных школ и профессиональные артисты. В рамках проекта будет подготовлена музыкальная постановка с вокальными и инструментальными номерами.

«Сегодня мы приступили к обсуждению по организации постановки «Евгений Онегин» в рамках проекта «Опера в миниатюре». Этот проект реализуется всего в нескольких подмосковных городах, и мы рады быть в их числе. Нам предстоит большая подготовительная работа. Премьера оперы запланирована на февраль 2020 года», – сказала заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.

Она добавила, что участников постановки, в том числе из Балашихи, выберут на конкурсной основе. Отбор начнется в декабре текущего года и закончится в январе 2020 года. Дети в возрасте от 12 до 15 лет смогут проявить себя в вокальных, инструментальных и художественных номерах. Победителям вручат грамоты и подарки, а лучшие примут участие в музыкальной постановке.

Проект «Опера в миниатюре – помощь школе в воспитании гармоничной личности» реализуется совместно с АНО «Брасс-Аккорд». Организация регулярно устраивает творческие мероприятия и является неоднократным победителем по предоставлению грантов на реализацию культурных проектов.