РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 ноя. В подмосковном Подольске провели более одной тысячи футбольных матчей в ходе прошедшего летнего сезона, говорится в сообщении пресс-службы ФК «Витязь».

В Подольске завершился летний футбольный сезон. В 2019 году количество команд, играющих в чемпионатах округа в разных дивизионах, перешагнуло за 80. Наибольший рост показывает турнир дворовых команд.

«Всего в сезоне текущего года в Подольске провели более одной тысячи футбольных матчей. Команда школы «Витязь» 2003 года рождения добилась исторического успеха – выиграла первенство области в своей возрастной группе. В клубном зачете, отражающем общую силу школ, подольчане регулярно занимают второе место», – говорится в сообщении.

По итогам сезона во всех чемпионатах голосованием капитанов определялись лучшие игроки сезона, которые получили индивидуальные награды. Лучшие бомбардиры и ассистенты также были отмечены соответствующими призами.

Как пояснил зампред комитета по физической культуре и спорту администрации округа Вячеслав Назаров, в текущем году Подольской федерацией футбола было проведено большое количество разнообразных соревнований, которые охватили значительную часть населения города всех возрастов. Президент Подольской федерации футбола Юрий Поляков поблагодарил спорткомитет и всех партнеров федерации за помощь в развитии футбола в округе.

«Лучшей командой в главных соревнованиях города по футболу вновь стала «Десна», собравшая в 2019 году еще ряд трофеев – Суперкубок города и приз открытия сезона. А вот обладателем Кубка города впервые в своей истории стала команда «Парковый», – отмечается в материале.

Лучшим игроком сезона в ходе чемпионата города по футболу стал Максим Шуньков из команды «Водоканал». Победила в данном турнире команда «Десна», на втором месте «Водоканал», а на третьем – «Парковый».