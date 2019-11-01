РИАМО - 1 ноя. В Подмосковье для студентов и школьников с пятницы стали доступны брелоки «Стрелка» ограниченной серии, выполненные в лимитированном дизайне с изображением собак-космонавтов Белки и Стрелки, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Брелок учащегося и учащегося сельской местности обладает всеми преимуществами пластиковой карты льготной тарификации. Их можно будет получить в течение всего года, предварительно подав заявку через региональный портал госулуг uslugi.mosreg.ru», - отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

По его словам, брелоки удобны — их сложнее забыть дома или потерять, это безопасный инструмент оплаты проезда. Как и обычные карты, брелоками «Стрелка» можно оплачивать проезд можно на всех видах транспорта. При этом по карте учащегося пассажир получает скидку в 50%, а с тридцать шестой поездки скидка на проезд составит 99%.

«Использовать брелок можно сразу после внесения 250 рублей залоговой стоимости в личном кабинете strelkacard.ru и пополнения баланса. Пополнить брелок можно удаленно в мобильном приложении, на сайте strelkacard.ru, а также, воспользовавшись сервисом «Сбербанк Онлайн», - сказал генеральный директор АО «Расчетные решения» Михаил Казаков.

Учащиеся могут иметь только одну льготную карту «Стрелка» — пластиковую карту или брелок. Залоговая стоимость карты и брелока составляет 80 и 250 рублей соответственно.

Карты «Стрелка» льготной тарификации введены в обращение в январе 2016 года. С начала 2019 года по картам учащегося и учащегося сельской местности в Московской области совершили более 29 миллионов поездок.