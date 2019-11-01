РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 ноя. Сотрудники полиции Люберец перейдут на усиленный режим работы в связи с праздником – Днем народного единства, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«В связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню народного единства, люберецкие полицейские перейдут на усиленный режим несения службы. Сотрудники полиции будут нести службу в местах массового пребывания граждан», – говорится в сообщении.

Стражи порядка призывают граждан выполнять требования законодательства о проведении публичных и массовых мероприятий, соблюдать правила поведения в общественных местах: не употреблять алкоголь; парковать автотранспорт в специально отведенных местах; не оставлять без контроля ценные вещи; выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.