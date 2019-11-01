РИАМО - 1 ноя. Пожарные потушили возгорание в жилом многоквартирном доме на Большой Сухаревской площади в Москве, на это ушло около двух часов, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

В пятницу в 15:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, строение 2. Происходило загорание в квартире, расположенной на втором этаже восьмиэтажного жилого дома, огонь частично ушел в шахту лифта. Общая площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 16:58 пожар был локализован, а в 17:08 — ликвидирован. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 28 человек», - говорится в сообщении.

Три человека обратились за помощью к медикам.

Видео крупного пожара на Большой Сухаревской площади в Москве>>