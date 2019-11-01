РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 ноя. Полицейские Подольска рассказали прихожанам мусульманского центра об ответственности за экстремистскую деятельность и толерантном отношении к другим религиям и национальностям, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде», сотрудники полиции Подольска посетили один из мусульманских центров городского округа. Цель встречи – профилактика вовлечения граждан в экстремистскую и террористическую деятельность, формирование правильной правовой культуры и воспитание толерантного мировоззрения граждан.

«Сотрудник уголовного розыска УМВД рассказал прихожанам центра о способах распространения преступниками материалов, содержащих информацию экстремисткой направленности, о том, что законодательство РФ запрещает пропаганду и агитацию, возбуждающую национальную или религиозную вражду, а также предупредил граждан о наступлении юридической ответственности за оказание содействия экстремистским и террористическим организациям и сообществам», – говорится в сообщении.

Также горожанам напомнили о важности формирования правильной правовой культуры, воспитании толерантного мировоззрения и терпимого отношения к другим лицам, вне зависимости от их национальности, отношения к религии, социального статуса и имущественного положения. Участникам рассказали и о бесплатной юридической помощи, предоставляемой сотрудниками управления, а также о госуслугах, предоставляемых органами внутренних дел.

Сотрудники правоохранительных органов напомнили телефоны, по которым можно обратиться в случае выявления информации о лицах, подготавливающих или совершающих преступления террористической и экстремистской направленности. Также полицейские ответили на интересующие участников встречи вопросы.