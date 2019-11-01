РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 ноя. Порядка 300 жителей подмосковного Красногорска имеют статус жертв политических репрессий, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В пятницу возле памятного знака жертвам политических репрессий на Красной горке в Красногорске состоялся торжественный митинг «Лента памяти». В мероприятии приняли участие представители администрации и совета депутатов округа, общественных организаций и школьники.

«У нас в Красногорске сейчас проживает порядка 300 человек – жертв политических репрессий. Только триста их осталось, а ведь многие из нас могут сказать: «Моя семья через это каким-то образом прошла…», – отметил депутат совета депутатов горокруга Красногорск Николай Хаткевич.

Участники митинга почтили память жертв политических репрессий минутой молчания и возложили к памятному знаку цветы.