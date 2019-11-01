РИАМО - 1 ноя. Три человека попали в больницу после пожара в жилом доме на Большой Сухаревской площади в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого дома. Огонь перекинулся в шахту лифта. На близлежащих улицах перекрыто движение, работают пожарно-спасательные подразделения.
«Пожар в доме на Большой Сухаревской локализован. Несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены. Трое госпитализированы, угрозы жизням нет. Спасибо московским пожарным», - написал Собянин в Twitter.
Видео крупного пожара на Большой Сухаревской площади в Москве>>
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