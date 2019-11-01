РИАМО - 1 ноя. Три человека попали в больницу после пожара в жилом доме на Большой Сухаревской площади в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого дома. Огонь перекинулся в шахту лифта. На близлежащих улицах перекрыто движение, работают пожарно-спасательные подразделения.

«Пожар в доме на Большой Сухаревской локализован. Несмотря на то, что здание с деревянными перекрытиями и пожар распространялся быстро, все спасены. Трое госпитализированы, угрозы жизням нет. Спасибо московским пожарным», - написал Собянин в Twitter.

Видео крупного пожара на Большой Сухаревской площади в Москве>>