РИАМО - 1 ноя. Пожар в жилом доме на Большой Сухаревской площади в столице локализован, в результате происшествия три человека обратились за помощью к медикам, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по городу Москве.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого дома на Большой Сухаревской площади, огонь перекинулся в шахту лифта. На ряде улиц рядом с горящим домом перекрыто движение транспорта из-за работы пожарно-спасательных подразделений.

«В 16:58 пожар был локализован. Информации о площади пожара, пока что нет. Ее сейчас будут считать, потому что он еще и в лифтовую шахту перекинулся», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате возгорания три человека обратились за помощью к врачам.