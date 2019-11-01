РИАМО – 1 ноя. На территории России с 2020 года могут начать штрафовать автомобили с иностранными номерами за нарушения правил дорожного движения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как отметил вице-премьер РФ Максим Акимов, в течение 2020 года этот системный вопрос закроют. Российские перевозчики «перестанут быть в уязвимом положении по сравнению со своими зарубежными коллегами». По его мнению, эту проблему можно решить наладив координацию служб, которые занимаются весогабаритным контролем и контролем соблюдения ПДД на дорогах.

«Он, безусловно, связан с органами, которые контролируют пересечения государственной границы, с взаимодействием с нашими партнерами по ЕЭАС особенно там, <…> где у нас транспортные средства бесшовно пересекают госграницу», — резюмировал Акимов.