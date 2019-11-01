РИАМО - 1 ноя. В Москве в Проектируемом проезде №6191 с 19 ноября вводится одностороннее движение, что увеличит скорость проезда на этом участке, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Проехать по Проектируемому проезду №6191 можно будет в направлении от Коровинского шоссе в сторону Дегунинской улицы», - говорится в сообщении.

Схема движения транспорта изменится из-за того, что на всем протяжении этого участка дороги разрешена парковка, которая пользуется спросом, из-за чего часто возникают проблемы при встречном разъезде.

Решить эту проблему поможет изменение схемы движения без устранения парковочных мест. Кроме того, ввод одностороннего движения также позволит увеличить скорость проезда этого участка.

Пассажиры наземного городского транспорта тоже заметят улучшение, так как проезжать по Коровинскому шоссе в сторону Дмитровского они будут быстрее.