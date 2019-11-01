РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 ноя. Жители подмосковного Красногорска могут стать участниками патриотического движения «Волонтеры Победы», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Открыт набор в Красногорское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Запись в команду состоится 8 ноября в 17:00 в ДК «Подмосковье». Подробности по телефону: 8(903)170-11-22», – говорится в сообщении.

Добровольцы смогут принимать активное участие в организации главных патриотических мероприятий как Красногорска, так и Подмосковья, будут задействованы в интересных проектах, увлекательных поездках на молодежные форумы и в лагеря.