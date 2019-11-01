РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 ноя. В начале декабря в подмосковной Балашихе планируют открыть муниципальный центр управления регионом (МЦУР), сообщил «РИАМО в Балашихе» член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Депутат вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым и председателем совета депутатов Геннадием Поповым осмотрели помещения будущего муниципального центра управления регионом. Он будет расположен в администрации городского округа. В помещениях продолжается ремонт и прокладка кабельного оборудования.«Все обращения, жалобы, которые есть у жителей, будут поступать в ЦУР и оперативно отрабатываться специалистами муниципалитета. Для Балашихи с населением в 500 тысяч человек – это одна из приоритетных задач на сегодня», – сказал Ефимов.

Он отметил, что технологии ЦУР позволяют в реальном времени мониторить ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, собирать и обрабатывать сообщения, приходящие в систему «Добродел» и через соцсети. Техническое открытие ЦУР Балашихи запланировано на начало декабря.

Юров отметил, что центр управления будет рассчитан на 40 рабочих мест, здесь же будет зал для проведения совещаний и ВКС. Одновременно с ремонтом идет закупка оборудования.