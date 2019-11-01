РИАМО - 1 ноя. Седьмого ноября в центре Москвы изменится схема движения на нескольких улицах, это связано с проведением демонстрации и митинга КПРФ, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Движение будет полностью перекрыто на участке Страстного бульвара от Большой Дмитровки до пересечения с Петровкой, а также по улице Петровка от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом 7 ноября с 13:00 с открытием движения по мере прохождения колонны», - говорится в сообщении.

Также 7 ноября с 16:45 до 17:00 будет перекрыто движение по Театральному проезду в районе пересечения с Петровкой.

Кроме того, в этот день будет ликвидировано парковочное пространство на Страстном бульваре от Большой Дмитровки до пересечения с Петровкой, а также по улице Петровка от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом. Парковки ликвидируют с полуночи 7 ноября до окончания мероприятия.

Как уточняется на сайте КПРФ, 7 ноября в Москве организуют торжественное шествие и митинг, посвященные 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Шествие пройдет от Страстного бульвара по улице Петровка до Театральной площади. Митинг состоится на Театральной площади.