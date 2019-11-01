РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 ноя. Застройщик завершил установку окон в строящейся школе на улице Революции в микрорайоне Климовск Подольска, в ближайшее время там планируют приступить к установке витражей, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

Первый замминистра строительного комплекса Московской области Александр Вилькомир проинспектировал ход строительства школы на 825 мест на улице Революции в микрорайоне Климовск.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству настенной и напольной плитки. Завершены работы по установке окон, в ближайшие дни ожидается поставка витражей и их дальнейшая установка. В процессе завершения работы по монтажу навесного фасада. На завершающем этапе работы по прокладке наружных тепловых сетей. Подведен наружный газопровод от магистральной сети, смонтирована газовая котельная, в ближайшее время начнутся пуско-наладочные работы», – говорится в сообщении.

Продолжаются работы по благоустройству территории школы: ведутся работы по устройству дренажа футбольного поля, подготавливается основание для укладки резинового покрытия на спортплощадке. Выполнены тротуары из брусчатки, продолжаются работы по устройству внутриплощадочных дорог. Срок окончания работ по благоустройству территории – 15 ноября 2019 года.