РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Сотрудники подрядной организации установили площадку с тренажерами на Школьной улице в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 31 октября подрядной организацией были проведены работы по установке площадки с тренажерами напротив корпуса 8 по улице Школьной, дом №50», – говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях будут проведены работы по устройству травмобезопасного покрытия.