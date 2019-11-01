РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 ноя. Порядка 500 участников объединил флешмоб с разворачиванием российского триколора длиной 50 метров в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Первого ноября в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» жители округа развернули 50-метровый флаг России. Флешмоб собрал свыше 500 красногорцев», – говорится в сообщении.

В акции, посвященной Дню народного единства, приняли участие представители МАУК «Парки Красногорска», СПК «Ярополк», школы танцев «Продвижение», студенты Московского областного филиала РАНХиГС и просто активные жители.

«Кроме выноса огромного триколора в рамках праздника состоялось танцевальное дефиле с российскими флагами и массовое исполнение гимна России», – заключается в материале.