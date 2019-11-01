РИАМО - 1 ноя. Огонь распространился на лифтовую шахту во время возгорания в квартире на втором этаже жилого дома на Большой Сухаревской площади в Москве, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по городу Москве.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого дома на Большой Сухаревской площади в столице, на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«Огонь ушел в лифтовую шахту. Информации по поводу ее обрушения нет», - сказал собеседник агентства.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 23 человека.

Видео крупного пожара на Большой Сухаревской площади в Москве>>