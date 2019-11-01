РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 ноя. Подмосковный Красногорск занял четвертое место в рейтинге по организации и проведению государственной итоговой аттестации среди муниципалитетов Московской области, сообщается на официальном сайте горокруга.

Положительную оценку муниципалитету дали на коллегии министерства образования Московской области «Трансформация подходов к развитию единой системы оценки качества общего образования Подмосковья».

«В рамках мероприятия огласили рейтинг эффективности работы муниципальных образований по организации и проведении единого госэкзамена. В областном рейтинге Красногорск вошел в пятерку лучших, заняв 4 место», – говорится в сообщении.

Начальник управления образования горокруга Красногорск Наталья Тимошиня удостоена почетной грамоты за эффективное организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году.