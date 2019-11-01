РИАМО - 1 ноя. На северо-востоке Москвы ввели в эксплуатацию второй корпус детского дома «Пансион «Наш дом», новая постройка с открытым внутренним двором примыкает к существующему зданию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Корпус построили по адресу: район Ростокино, Будайский проезд, владение 5, строение 1. Здание имеет четыре этажа, оно сможет принять еще порядка 75 детей.

«В корпусе разместится столовая на 120 мест, а также будут функционировать бассейн 5,4 на 10 метров и актовый зал. На верхних этажах обустроены спальни, комнаты воспитателей, игровые, комнаты занятий, общие комнаты и так далее», - говорится в сообщении.

Построили здание за счет средств инвестора. Проект разработало ООО «Конструкторское бюро «Импульс».

Строительство началось еще в 2017 году. Мосгосстройнадзор осуществлял контроль на всех стадиях, всего за время проведения работ на объекте было проведено 15 проверок.