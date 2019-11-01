РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 ноя. Личный прием предпринимателей по правовым вопросам пройдет 5 ноября в 51-й военной прокуратуре гарнизона, расположенного в Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

5 ноября состоится Всероссийский день приема предпринимателей. Распоряжением генерального прокурора России он проводится в первый вторник каждого месяца для оказания помощи субъектам предпринимательской деятельности по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры.

«В рамках этого мероприятия в 51-й военной прокуратуре гарнизона 5 ноября с 10:00 до 18:00 будет организован прием предпринимателей по правовым вопросам в пределах компетенции органов военной прокуратуры», – говорится в сообщении.

Прием состоится по адресу: Балашиха-15, воинская часть №3111 (Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского).

Заказать пропуск и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8(495)521-31-60; 8(495)521-68-62.