РИАМО - 1 ноя. В Одинцове следователи устанавливают обстоятельства падения трехлетнего ребенка из окна квартиры, расположенной на 17-м этаже, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным следствия, ребенок в момент выпадения из окна в квартире находился один. В результате у девочки множественные травмы и в настоящее время она находится в тяжелом состоянии в больнице», - говорится в сообщении.

По данному факту следователи начали проверку, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и возможных очевидцев произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.