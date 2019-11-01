РИАМО - 1 ноя. Оператор Tele2 приглашает абонентов провести «Ночь искусств – 2019» по другим правилам, в рамках партнерства с Мультимедиа Арт музеем предлагается принять участие в уникальной вечерней программе музея, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Tele2 также дарит особые привилегии на посещение лучших экспозиций на протяжении всего года.

«В рамках акции «Ночь искусств» МАММ подготовил для посетителей уникальную программу. С 18:00 двери музея будут открыты для всех желающих. Гости смогут посетить пластический перфоманс голландской художницы Хейди Зорстурц, видеоарт от студентов Школы Радченко, а также показ видео работ современных российских художников и западных коллег», - говорится в сообщении.

Партнерство Tele2 и МАММ позволяет абонентам не ограничиваться только одной ночью. Клиенты могут посетить музей накануне, воспользовавшись подарочным билетом. Аудитория Tele2, особенно заинтересованная в креативном диджитал-контенте, сможет оценить новую экспозицию музея – работы из серии «Опыт восприятия». Все фотографии выставки были сделаны с помощью смартфона в переходах метро Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы не первый год поддерживаем главные городские события, так как видим желание наших абонентов узнавать что-то новое, необычно организовывать свой досуг. Tele2 стремится предоставить клиентам возможность посещать культурные мероприятия на постоянной основе», - отметил коммерческий директор «Tele2 Москва» Антон Кондратов.

Он добавил, что Tele2 вместе с МАММ продолжает расширять подобные программы и дарить каждому как можно больше позитивных эмоций на протяжении всего года.