Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
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Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
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