РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 ноя. Госадмтехнадзор Московской области обязал к запуску МЦД-2 привести в надлежащее состояние прилегающую к станции Подольск территорию со стороны улицы Железнодорожная, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева Госадмтехнадзор проводит проверки санитарно-технического состояния железнодорожной инфраструктуры МЦД-1 и МЦД-2. В пятницу Госадмтехнадзор проинспектировал состояние инфраструктуры станций железнодорожного направления «Подольск».

«В начале объезда комиссия осмотрела состояние и содержание станции Подольск. Здесь комиссия ставит в протокол задачу установки ограждения на привокзальной площади и фиксирует мелкий мусор. Также в протокол попадает пункт «привести территорию в надлежащее состояние со стороны улицы Железнодорожная». На платформе Госадмтехнадзор выявляет рекламный мусор, отсутствие урн и непроведение работ по уборке строительных отходов после сноса «Тишинского рынка», – говорится в сообщении.

На станции Силикатная выявили следующие нарушения: непроведение работ по уборке полосы отвода РЖД от бытового мусора; ненадлежащее состояние ограждения железнодорожного пути, складирование строительных материалов и конструкций на зеленых насаждениях и многое другое.

На станции Битца протокол инспекции пополняется следующими пунктами: необходимость ремонта фасада станции, замена фонарей в лесополосе, мусор около платформы, санитарная обрезка деревьев и вывоз порубочных остатков. Также в ходе объезда МЦД направления «Подольск» комиссия зафиксировала отсутствие наглядной агитации о соблюдении чистоты на станциях.

«Все нарушения, выявленные в ходе инспекционного объезда, занесены в протокол с конкретными сроками устранения. Ход устранения находится на контроле инспекторов Госадмтехнадзора Московской области», – пояснил начальник надзорного ведомства Олег Баженов.

Первые два направления Московских центральных диаметров МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – Подольск» планируют запустить 21 ноября. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.