РИАМО - 1 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и региональные награды в ходе церемонии в доме правительства Подмосковья в преддверии Дня народного единства, в числе награжденных – директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, академик Российской академии наук Лео Бокерия, передает корреспондент РИАМО.

Награды получили 22 человека.

«По доброй традиции мы собираемся в преддверии Дня народного единства, чтобы вручить заслуженные награды тем, кто каждый день работает на результат, заботится о том, чтобы жизнь в нашем Подмосковье становилась лучше и интереснее», - сказал Воробьев.

Он добавил, что сейчас перед Московской областью стоят большие задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в майских указах.

«Очевидно, что добиться результатов мы можем только объединив усилия. В этом году Московской области исполняется 90 лет. История нашего региона - это в первую очередь люди. Все, чего мы добились за эти годы - важные победы и свершения, - все это благодаря ответственному отношению к труду наших жителей, великих заслуженных людей», - добавил Воробьев.

Бокерия в свою очередь добавил, что всегда важно помнить про свою страну.

«Для нас очень важно помнить о благополучии той земли, где ты родился, вырос. Для меня это особая тема, я родился в Грузии, а всю жизнь живу в России. Но пока я жив, та страна, в которой я родился, - это моя страна. И точно так же мы должны относиться к России. Страна жива чувствами человека по отношению к ней», - добавил Бокерия.

Четвертого ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.