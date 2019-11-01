В Бюджете Московской области как главном финансовом документе региона отражены все статьи доходов и расходов на определенный период. Перспективный бюджет Подмосковья на 2020-2022 годы носит социально выраженный характер - приоритетными направлениями являются образование и здравоохранение. Какова структура расходования бюджетных средств в Московской области на ближайшие три года, смотрите в инфографике РИАМО.