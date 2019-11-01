РИАМО - 1 ноя. На части Садового кольца, его дублера и Ананьевского переулка перекрыли движение транспорта из-за возгорания в квартире на Большой Сухаревской площади в столице, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения.

В пятницу в 15:19 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом №16/18, строение 2. На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения.

«На месте - оперативные службы. Занят правый ряд на внутренней стороне Садового, движение по дублеру и Ананевскому переулку перекрыто», - говорится в сообщении.