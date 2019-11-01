РИАМО - 1 ноя. Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого дома на Большой Сухаревской площади в столице, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В пятницу в 15:19 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом №16/18, строение 2

«По предварительной информации, происходит загорание в квартире, расположенной на втором этаже восьмиэтажного жилого дома. Площадь пожара выясняется», - говорится в сообщении.

На месте возгорания работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.