РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 ноя. Дачную амнистию и вывоз мусора обсудили в Королеве с председателями дачных и садоводческих товариществ, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В пятницу в Королеве состоялось 14-е заседание координационного совета по вопросам садоводческих и дачных товариществ, который был создан по инициативе главы города Александра Ходырева.

«Многие вопросы, которые раньше товариществам приходилось решать самостоятельно – благоустройство территорий, уборка дорог, оформление документов на участки – теперь решаются коллективно, при поддержке администрации. Сегодня (1 ноября – ред.) обсудили вопросы заключения договоров на вывоз мусора, продления дачной амнистии, оформления недвижимости», – сказал первый заместитель главы Королева Юрий Копцик.

В заседании приняли участие представители министерства имущественных отношений Московской области, ФНС, ветеринарного управления области, а также председатель Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев. На совещании жители, входящие в состав совета, поблагодарили администрацию за организацию взаимодействия между городскими властями, региональными и федеральными структурами и представителями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Председатели товариществ смогли задать вопросы должностным лицам, озвучить свои проблемы и поделиться предложениями.

В Королеве находится 36 СНТ, в которых проживают около 4,5 тысячи жителей.