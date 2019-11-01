РИАМО – 1 окт. Министерство финансов рассматривает возможность введения на федеральном уровне налогообложения самозанятого населения, налог планируется распространить на всю страну с 1 июля 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

На сегодняшний день такой режим налогообложения работает в пилотном режиме в четырех регионах страны — Подмосковье, Москве, Калужской области и Татарстане. С 1 января его планируется ввести в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Волгоградской, Нижегородской и других областях России.

«По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», - сказал министр финансов Антон Силуанов.

Правительство намерено сначала расширить количество пилотных регионов до 19, в их число войдут регионы-доноры, в которых расположены города-миллионники. Только после этого речь зайдет распространении налога на всю страну.

Налог на профессиональный доход не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и посещения налоговых органов. Платить в казну тем, кто работает в данной системе, предлагается от 4% до 6% выручки.