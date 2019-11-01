РИАМО - 1 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу посетил в городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа самую большую многодетную семью Подмосковья, у которых 17 собственных детей, в ходе встречи глава региона вручил им именной сертификат на 3 миллиона рублей, передает корреспондент РИАМО.

Губернатор Подмосковья после того, как осмотрел центр культурного развития «Юбилейный» в городе Дрезна, посетил Татьяну и Николая Салтыковых, которые воспитывают 17 собственных детей и 23 внуков.

«Такое количество детей лично я вижу в первый раз. Я хочу пожелать всем здоровья. Если будут какие-то сложности, вы знаете, что можете рассчитывать всегда на свою семью, но, если будет необходимость, мы тоже всегда будем неподалеку. Спасибо за теплый прием, спасибо за то, что вы есть», - сказал Воробьев.

Семья Салтыковых является самой большой многодетной семьей в Московской области, воспитывающая 17 своих собственных детей и 23 внуков. Супружеская пара награждена орденом «Родительская слава», которую им вручали в Кремле. Кроме того, у Татьяны Салтыковой есть медаль «За заслуги перед Отечеством 2 степени», а также знак отличия «Материнская слава».

Многодетная мама занимается воспитанием детей, а глава семьи работает в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в должности электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

Подаренные губернатором денежные средства семья Салтыковых планирует потратить на земельный участок и строительство нового большого дома.