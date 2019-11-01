РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 ноя. Сотрудники ГИБДД Люберец выделили дополнительный день для выявления пьяных водителей на дорогах округа, рейд пройдет 3 ноября, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«3 ноября по адресу: Октябрьский проспект, дом №403, в районе АЗС «Роснефть» с 19:00 до 20:00 будет проведен дополнительный рейд «Нетрезвый водитель», направленный на пресечение и предупреждение управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – 3 года.