РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 ноя. В подмосковном Подольске у 44-летнего мужчины выявили редкое заболевание крови благодаря пневмонии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В скорую помощь Подольска обратился мужчина 44 лет с жалобами на сильное повышение температуры в течение 5 дней, слабость, отсутствие эффекта от приема жаропонижающих препаратов. При осмотре бригадой скорой помощи была заподозрена пневмония. Пациент был госпитализирован в Подольскую городскую клиническую больницу №3.

«При обследовании в стационаре была подтверждена внебольничная левосторонняя нижнедолевая пневмония и выявлено значительное увеличение селезенки и снижение уровня лейкоцитов в крови. Такие показатели потребовали дополнительного обследования – одновременно с лечением пневмонии. Совместно с гематологами было установлено основное заболевание – волосатоклеточный лейкоз (редкое заболевание крови – ред.), осложнением которого в связи со снижением защитных механизмов клеток крови и стала пневмония», – говорится в сообщении.

Ухудшение общего самочувствия мужчина отмечал в течение последнего года, однако к врачу он не обращался. Прогноз обнадеживающий. В настоящее время курс лечения пневмонии завершен. Пациент продолжает лечение у гематолога.

«Очень важно не пренебрегать рекомендациями врачей, а также обращаться за медицинской помощью вовремя. Выявление болезни на ранней стадии позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными осложнениями вылечить основное заболевание», – сказала главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

В случае развития пневмоний есть ситуации, когда госпитализация в стационар обязательна.

«Это возраст пациента старше 70 лет, учащенное дыхание, потеря сознания, а также такие отклонения, как лейкопения или высокий лейкоцитоз, и ряд других показаний, о которых вам обязательно расскажет лечащий врач», – уточнила Черногорова.