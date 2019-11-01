РИАМО - 1 ноя. Грядущая зима прогнозируется в «розовом» цвете, данный термин метеорологи применяют в адрес положительных аномалий, температурный фон будет около и выше нормы, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Зима прогнозируется именно в таком цвете, боюсь даже это слово произносить – «розовом». По температурному фону, зима практически на всей территории страны ожидается около и выше нормы», - сказал Вильфанд.

По его словам, применение таких терминов как «розовая зима» или «розовое лето» обусловлено тем, что метеорологи привыкли раскрашивать карту согласно спрогнозированным аномалиям - значительные и положительные аномалии красным цветом, небольшие, но положительные розовым, а отрицательные голубым цветом.

Однако, по мнению Вильфанда, такие обозначения являются симбиозом журналистского интереса и желание метеорологов подыграть журналистам.

Метеорологи не ожидают скорого наступления зимы>>