РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 ноя. Более 40 жителей Домодедова посетили с экскурсией Серпухов в рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье», сообщается на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Более 40 домодедовцев отправились в этот четверг (31 октября - ред.) на экскурсию в рамках программы «Активное долголетие в Подмосковье», – говорится в сообщении.

В Серпухове экскурсанты посетили историко-художественный музей, Владычный женский и Высоцкий мужской монастыри.