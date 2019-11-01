РИАМО - 1 ноя. В Подмосковье объявили электронный аукцион по продаже здания с земельным участком в городском округе Воскресенск, в здании предполагается разместить производственную базу для организации работ по ремонту, строительству и содержанию автодорог, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Реализация масштабных планов развития сети автодорог требует разработки и запуска в производство новых инновационных материалов и применения передовых технологий. В Подмосковье ведется активное строительство ЦКАД - мегапроекта не только по масштабу, но и по объему инвестиций. Один из участков кольцевой трассы проходит через городские округа Воскресенск и Раменский.

«У победителя торгов появится возможность развивать свое дело в сфере дорожного строительства в Подмосковье. Здание площадью 571,1 квадратного метра с земельным участком 1344 квадратных метра расположено в селе Новлянское», – уточняется в сообщении.

Начальная цена лота составляет 5,6 миллиона рублей. Желающие подать заявку на участие в аукционе могут сделать это до 27 ноября на электронной площадке «РТС-тендер».