РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Два детских сада подмосковного Подольска стали победителями VI Федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования-2019», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Санкт-Петербурге 31 октября в Эрмитажном детском саду №110 состоялась торжественная церемония награждения победителей VI Федерального научно-общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования-2019». Впервые два дошкольных учреждения из Подольска стали победителями данного конкурса — детский сад № 35 «Звездочка» стал победителем в номинации «Образовательные прогулки по родной земле», детский сад №54 «Жар-птица» – в номинации «Новой архитектуре – достойную педагогику», – говорится в сообщении.

Победителям вручили хрустальные жемчужины. В торжественном мероприятии приняли участие около 50 педагогов и руководителей из Татарстана, Ростова-на-Дону, Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Рязанской, Ленинградской и Московской областей.