РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 ноя. Около 120 подарочных наборов «Я родился в Подмосковье» вручили в Люберецком роддоме в октябре, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«По поручению губернатора Московской области право на получение подарочного набора имеют семьи, чей ребенок родился в Подмосковье. При рождении двух и более детей подарки выдадут на каждого малыша», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в состав подарочной коробки «Я родился в Подмосковье» входят пеленки, одежда для младенца, постельное белье, средства по уходу за матерью и ребенком и многое другое.

«Альтернатива набору – денежные средства в размере 20 тысяч рублей на покупку самого необходимого», – добавил Ружицкий.

Наборы «Я родился в Подмосковье» вручают с 1 сентября 2019 года.