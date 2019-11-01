РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 ноя. Порядка 2 тысяч квадратных метров покрытия заменили на пешеходном мосту в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска, сообщил заместитель главы администрации горокруга по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич.

«Длина моста – порядка 377 метров. Покрытие было изношено, поэтому Мосавтодор провел ремонтные работы. Площадь составила порядка 2 тысяч квадратных метров. Теперь у нас есть новое противоскользящее покрытие с применением минеральной крошки», – сказал Волосевич.

Он пояснил, что мост из микрорайона Павшинская пойма к комплексу «Крокус Сити» и станции метро «Мякинино» в 2014 году построила компания «Крокус». По инвестиционному контракту сооружение передали в муниципалитет. Но в округе нет достаточных средств и специалистов для его содержания, и мост приняла Московская область. Теперь он на обслуживании Мосавтодора.

«Работы финансировались из областного бюджета. Если не ошибаюсь, порядка 10 миллионов рублей составила смета ремонта моста. Гарантия на покрытие – три года», – добавил Волосевич.

Ранее жители часто обращались на портал «Добродел» с сообщениями, что по мосту опасно ходить зимой из-за скользкого покрытия.

«Стало значительно лучше. Покрытие не скользкое. Ходить стало удобно», – поделилась жительница микрорайона Павшинская пойма Елена Лепильникова.