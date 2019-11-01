РИАМО - 1 ноя. Старейшая жительница подмосковного Коломенского городского округа Клавдия Егоровна Жаринова скончалась в возрасте 107 лет, до следующего дня рождения женщина не дожила два месяца, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Она родилась в 1911 году – непростое для страны время. В юные годы Клавдии Егоровне довелось закончить только один класс сельской школы, а дальше жизнь распорядилась так, что уже в девять лет ей пришлось стать нянькой, потом научиться ткать и прясть, трудиться на лесозаготовках, торфяных разработках», - говорится в сообщении.

Около 30 лет Клавдия Егоровна проработала на Песковском комбинате, придя на производство в 1938 году. Ее трудовая деятельность отмечена званием «Труженик тыла», а также пятью медалями за доблестный труд в военное и мирное время.

В Коломенском городском округе Клавдия Жаринова была рекордсменом-долгожителем. Она говорила, что секрет ее долголетия заключается в жизненной закалке, постоянной работе и отсутствии зависти к кому-либо.

В прошлом году с днем рождения Клавдию Егоровну поздравил глава муниципалитета Денис Лебедев. Вместе с подарками он передал ей поздравительную телеграмму от президента РФ Владимира Путина. 29 декабря этого года женщине могло бы исполниться 108 лет.