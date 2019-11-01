РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 ноя. Огнеборцы Подольска рассказали воспитанникам центра социальной помощи семье и детям о правилах пожарной безопасности, затем для ребят провели экскурсию по пожарному депо, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В пожарно-спасательной части №7 Подольска на днях прошла экскурсия для воспитанников центра социальной помощи семье и детям.

«Сотрудники части провели интересную беседу с детьми, рассказали о профессии пожарных, показали ребятам технику, средства индивидуальной защиты, пожарно-технический и аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Особое внимание пожарные уделили правилам пожарной безопасности», – говорится в сообщении.

В частности, спасатели рассказали о причинах, которые чаще всего приводят к пожару, о том, как себя вести в случае его возникновения, по каким телефонам вызвать пожарную охрану и спасателей.

Для ребят провели экскурсию по части, показав служебные помещения, диспетчерскую и депо. Также в ходе экскурсии ребята побывали в музее, где им рассказали об истории пожарной охраны. В конце встречи дети поблагодарили огнеборцев и пообещали соблюдать все правила пожарной безопасности.