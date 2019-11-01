РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 ноя. Жители подмосковных Люберец в октябре подали 3,3 тысячи обращений на интернет-портал «Добродел», часть вопросов касалась вывоза мусора, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«3301 обращение поступило (на «Добродел» – ред.) от люберчан в октябре. Чаще всего жителей интересовали вопросы вывоза мусора и обустройства парковочных мест», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что все обращения обрабатывают в нормативные сроки.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.