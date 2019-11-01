РИАМО - 1 ноя. Полковник Федеральной службы безопасности РФ Кирилл Черкалин, которого обвиняют во взяточничестве, согласился вернуть в казну денежные средства, эквивалентные почти 6,1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

Таким образом Черкалин частично признал исковые требования. В целом обвинение считает, что силовик должен вернуть государству около 6,5 миллиардов рублей.

«Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: денег в сумме 200,5 тысяч долларов, 900 тысяч рублей, 50,49 миллиона долларов, 1,978 миллиона евро, 16,145 миллиона рублей, 22,056 миллиона долларов», — сказал защитник обвиняемого Владимир Михайлов.

Также Черкалин готов к конфискации 6,522 миллиона евро, 4 тысяч фунтов, 793 миллионов рублей, автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. Денежные средства в общей сложности составляют 810 миллионов рублей, 72,7 миллиона долларов и 8,5 миллионов евро (почти 6,1 миллиарда рублей по курсу ЦБ на пятницу).

По словам адвоката, указанные суммы получены из не предусмотренных законом источников. Остальное имущество, согласно позиции Черкалина, прокуратура хочет конфисковать незаконно.

«Речь идет о 120 тысячах рублей, менее чем 2 тысячах швейцарских франков, а также квартирах, домах, нежилых помещениях, земельных участках, парковочных местах и ювелирных украшениях, которые принадлежат его родителям, бывшим женам, другим родственникам и близким», - поясняется в материале.

Полковник Черкалин обвиняется Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России в получении взяток в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве. Его арестовали в апреле этого года.