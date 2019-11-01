РИАМО - 1 ноя. В столичном детском саду школы №1357 у детей диагностировали нововирус, у сотрудников детсада возбудителя инфекции не выявили, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Ранее родители девяти воспитанников дошкольной группы школы №1357 сообщили о признаках недомогания, которые появились у их детей дома. Представитель столичного департамента образования и науки опроверг информацию о массовом отравлении учащихся.

«В ходе эпидемиологического расследования и лабораторного контроля подтверждено, что случаи заболеваний у детей не связаны с организованным питанием в детском дошкольном учреждении. По результатам обследования методом ПЦР у заболевших детей выявлен норовирус», — говорится в сообщении.

У обследованных сотрудников детского сада и работников организатора питания клинических проявлений заболевания вирусной инфекцией не зарегистрировано, при лабораторном обследовании возбудитель инфекции не выделен.

В детском саду в полном объеме провели санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию. При поквартирном обходе новых случаев заболевания среди детей не зарегистрировано. Карантин и наблюдение за контактными детьми продлятся до 5 ноября.