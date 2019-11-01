РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 ноя. В ГИБДД Королева предупредили водителей о недопустимости подделки диагностических карт, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Техническое состояние автомобиля является одним из критериев, влияющих на безопасность участников дорожного движения. В последнее время значительно участились факты получения владельцами транспортных средств поддельных диагностических карт. Как правило, это присходит в том случае, когда автолюбители пренебрегают поездкой на пункт технического осмотра, а приобретают данный документ у мошенников, не задумываясь о последствиях.

«На территории Московской области и Королева также выявляются случаи получения диагностических карт «заочно». Напоминаем, что законодательством РФ обязанность по поддержанию автомобиля в технически исправном состоянии возлагается на его владельца», – сказал Адамов.

Госавтоинспекция Королева рекомендует автолюбителям при выборе места проведения технического осмотра автомобиля проверять его аккредитацию на сайте Российского союза автостраховщиков autoins.ru. На пункте технического осмотра необходимо потребовать заключить договор проведения технического осмотра и предъявления соответствующего финансового документа, также нужно поинтересоваться сроком действия проверок на диагностические приборы.

После выдачи диагностической карты все данные должны передаваться оператором технического осмотра в единую общероссийскую базу технического осмотра.

«В случае подтверждения выдачи диагностической карты, с нарушениями норм законодательства сотрудниками полиции будут проведены действия, направленные на аннулирование данных о прохождении технического осмотра. Иногда халатность приводит к непоправимым последствиям на дороге», - заключил Адамов.